Slechts 5 jaar cel met uitstel voor doodslag op vrouw, want zelfs schoonfamilie blijft achter ‘toegewijde echtgenoot’ staan WHW

19 september 2019

12u00 0 Asse François Bulté is voor het Brusselse hof van assisen veroordeeld tot vijf jaar cel met uitstel voor doodslag op zijn echtgenote. Hij beroofde Marie-Jeanne Berghman van het leven in Asse in het najaar van 2017. De jury besloot omwille van zijn leeftijd, spijt en schuldbesef mild te blijven. “U bent door het oog van de naald gekropen”, reageerde voorzitter Peter Hartoch.

De 70-jarige man werd woensdag al schuldig bevonden aan doodslag op zijn echtgenote Marie-Jeanne Berghman (66) in hun woning in Asse op 17 oktober 2017. Ze stikte toen hij tijdens een ruzie bovenop haar ging liggen. “Ik wilde haar niet doden. Ze moest gewoon zwijgen”, klonk het. De discussie ontstond omdat de man 20.000 euro had geleend aan hun zoon Marino, terwijl de krediet- en bankkaarten van het gezin afgesloten waren

Het openbaar ministerie had gevraagd om hem schuldig te bevinden aan moord. Advocaat-Generaal Marcel Verbelen legde zich niet bij de pakken neer en vorderde prompt 15 jaar opsluiting. “Volgens de psychiater en de psycholoog raakte het gebeuren hem wel, maar bracht het hem niet emotioneel uit evenwicht. Zeg ‘neen’ aan de wet van de sterkste”, klonk het.

Milde burgerlijke partijen

De jury dacht er anders over en gaf hem slechts 5 jaar met uitstel voor het ‘ernstig maar eenmalige misdrijf, ingegeven door de uitzichtloze financiële toestand van het gezin’. Voor dat laatste waren zowel Bulté als het slachtoffer verantwoordelijk, aldus de jury. Niet minder dan vijf verzachtende omstandigheden werden aangenomen. “Zo zijn er het smetteloze strafregister op zijn gevorderde leeftijd, het authentieke schuldinzicht, de medewerking aan het onderzoek en het gunstige psychiatrische en psychologische profiel. Belangrijk is het positieve beeld dat de moraliteitsgetuigen van Bulté schetsten, en zijn naaste familieleden die zich burgerlijke partij hadden gesteld. Daaruit blijkt dat Bulté zich 46 jaar lang als een toegewijde echtgenoot heeft gedragen”, klonk het in het arrest. De rol van de burgerlijke partijen in de beslissing van de jury was zonder twijfel zeer groot, zo stipte ook voorzitter Peter Hartoch aan. “U hebt geluk gehad met de opstelling van uw kinderen en schoonfamilie. Het is de eerste keer in mijn carrière dat ik zulke milde burgerlijke partijen voor mij had. U bent door het oog van de naald gekropen. Ergens hebt u dat verdiend, maar alleen zou u het niet gehaald hebben.”

Uitzonderlijk

Bulté zelf hoorde het milde arrest ietwat beduusd aan. Hij verlaat het proces als een vrij man. Eerder zat hij 23 maanden in voorlopige hechtenis, waarvan 13 maanden onder elektronisch toezicht op een appartement in Schaarbeek. “Dit is een rechtvaardige en terechte uitspraak”, menen zijn advocaten Wouter Smet en Kristof Lauwens, “het was een uitzonderlijk dossier met en uitzonderlijke uitkomst. Ik denk dat onze cliënt zelf nog niet beseft welke gunst hem hier verleend is.”