Slagerij Ronny en Annick sluit na 26 jaar voorgoed de deuren Wim De Smet

27 november 2019

16u30 0 Asse De slagerij van Ronny Pieters en Annick Timmermans in de Voorstehoeve in Mollem sluit na 26 jaar de deuren. “We moesten zwaar investeren in de vernieuwing van de winkel en die uitgave zagen we niet zitten.”

Slagerij Ronny en Annick werd in oktober 1993 plechtig geopend in het pand waar nu de frituur gevestigd is. Na de sluiting van het Gemeentekrediet-kantoor even verderop verhuisden Ronny en Annick hun slagerij naar een nieuwe locatie. Nu hebben ze samen beslist om de winkel op te doeken. “We doen ons werk nog altijd graag maar de koeltoog moet dringend vernieuwd worden en die investering willen we niet meer doen”, vertelt Ronny Pieters (50). “We hebben onze beslissing al meegedeeld aan de klanten. De mensen vinden het jammer maar ze begrijpen ons wel.”

“We hebben het werk in onze slagerij altijd met veel plezier gedaan”, vervolgt Ronny. “Twintig jaar geleden zijn we hier begonnen, en we kenden hier werkelijk niemand. Vandaag kennen we heel Mollem en Mollem kent ons (lacht). Wij hebben ook veel klanten uit andere gemeenten. Ze komen vanuit Bekkerzeel, Wemmel, Meldert of Asse-ter-Heide. Onze winkel bevindt zich vlakbij een populaire sluipweg richting Brussel waardoor we regelmatig nieuwe mensen mochten ontmoeten.”

Vleesbrood

Het trouwe cliënteel koos vooral voor de vers bereide producten. “Voor mij is beenhouwer zijn nog een echte ambacht”, luidt het. “Onze hespen werden hier gerookt en gezouten, net als het spek. Ook pensen, vleesbrood, vol-au-vent en al onze slaatjes maakten we nog zelf. Ik beende al mijn beesten ook zelf uit. Weinig slagers doen dat vandaag nog.”

Zowel Ronny als Annick hebben intussen al een andere baan gevonden. Annick kiest voor een job in de sociale sector, terwijl Ronny in de beenhouwersstiel blijft. “Ik ga aan de slag bij het familiebedrijf Walravens in Jette”, verklapt hij. “Dat is een grote beenhouwerij die vooral grootkeukens als klant heeft. Ze werken er ook met vers kwaliteitsvlees, net zoals ik altijd heb gedaan. Eigenlijk ga ik dus hetzelfde werk doen als vandaag, alleen hoop ik in de toekomst wat meer vrije tijd te hebben.”

De slagerij sluit op 14 december de deuren. Wat er met het winkelpand nadien gebeurt, is nog niet duidelijk. “We hebben daar eigenlijk nog niet aan gedacht”, vervolgt Ronny. “Wij wonen hier ook nog, dus dat pand verhuren zal nog niet voor meteen zijn.”