Slachtoffers van onteigeningen ringweg reageren: “Die onzekerheid, dat is een drama” Wim De Smet

19 juni 2019

15u30 6 Asse Tweehonderd onteigeningen. Dat is de tol die betaald moet worden voor de realisatie van een ringweg in Asse. Onder meer de gebouwen van familiebedrijf De Wolf liggen middenin het ringtracé en ook een reeks woningen in de achtergelegen Prieelstraat en Tienbergen moeten verdwijnen.

In de Prieelstraat wachten Dirk Van Capellen (64) en zijn echtgenote Bernadette Stalmans (63) bang op het definitieve verdict voor hun eigendom. De woning grenst aan de reserveringsstrook die door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werd uitgetekend. “De ring zou een bocht maken in onze tuin en vervolgens rakelings langs de haag naast ons huis lopen”, vertelt Bernadette. “Ofwel worden we onteigend, ofwel zitten we met onze neus op de ringweg. Blijkbaar weten de ontwerpers zelf nog niet goed wat er met ons moet gebeuren. Die onzekerheid, dat is echt een drama. En het is ook moeilijk om dragen.”

Familiegrond

Dirk en Bernadette bouwden hun woning in 1983 op een stuk familiegrond. “We hebben hier altijd graag gewoond en zijn hier heel gelukkig geweest. We wonen vlakbij het centrum maar vanuit onze tuin hebben we een prachtig uitzicht op de weides en natuur. En nu moeten we dat plots allemaal opgeven.”

Het koppel dacht ook al aan verhuizen. “Maar een verhuis is eigenlijk onmogelijk”, zegt Dirk. “Het ringtracé ligt vast en onze woning is daardoor fel in waarde gedaald. We kunnen het dus wel verkopen maar dat aan een belachelijke prijs.”

Keukenbedrijf De Wolf op de Kalkoven (N9) bestaat exact 50 jaar maar het wordt een verjaardagsfeestje in mineur. Zowel de toonzaal, het atelier als het magazijn liggen binnen de reserveringsstrook voor de ring en moeten dus worden afgebroken. De zussen Roos (41) en Lieve De Wolf (46), die samen het bedrijf leiden, reageren gelaten op de komende onteigeningsprocedure. “Eigenlijk weten we al 20 jaar dat onze gebouwen wellicht moeten plaats ruimen voor die ring”, vertelt Roos. “We liggen er niet meer wakker van. Dat stadium is voorbij. Twee jaar geleden hebben we onze toonzaal zelfs nog uitgebreid en volledig vernieuwd. We beklagen ons dat niet. We zitten hier al zo lang en we konden niet blijven wachten om de zaak te vernieuwen. Bovendien is de aanleg van die nieuwe ring ook nog niet voor morgen.”

Herinneringen

De twee zussen gaan wel op zoek naar een nieuwe locatie voor hun bekende keukenwinkel. “Als we een billijke onteigeningsvergoeding krijgen en we hebben een nieuwe locatie, dan kunnen wij voort”, luidt het. “Wij hopen vooral dat de ring een goede zaak zal zijn voor de inwoners van Asse. Dat onze winkel moet verdwijnen, is spijtig. Maar we wonen hier niet. Onze herinneringen zijn ons meer waard dan deze bakstenen.”