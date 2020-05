Skateparken en sportveld opnieuw open: “We hopen op de oprichting van een echte skateclub” Wim De Smet

20 mei 2020

17u30 0 Asse De skateparken en sportveldjes in Asse mogen opnieuw gebruikt worden en vooral aan jeugdcentrum ’t Jass blijkt die heropening een succes.

Asse telt twee skateparken en een kunstgrasveld waar jongeren zich zonder begeleiding kunnen uitleven. Zowel het skatepark aan ’t Jass als het skatepark aan de politiepost in Zellik zijn voortaan opnieuw toegankelijk van 8 tot 22 uur. In Zellik mogen maximum drie skaters op hetzelfde moment gebruik maken van de skatepiste, in ’t Jass gaat het om tien skaters. Ook het kunstgrasveld op de site Waalborre is opnieuw open maar er mag slechts gevoetbald worden met maximum tien mensen.

Daarnaast zijn er ook nog sportveldjes in de Heilig Hartlaan, de Kasteelstraat (Mollem), de Kouter, het Kerkplein Krokegem, Meiveld (Relegem), Hogeweide (Kobbegem), Breughelbroek, Plataanlaan, PIVO en de Boekfos. Deze zijn geopend van 8 tot 21 uur maar alleen het sportgedeelte is toegankelijk. De speeltoestellen mogen niet gebruikt worden.

“Veel jongeren vonden vandaag en gisteren al hun weg naar de skateparken”, zegt jeugdschepen Joris Van den Cruijce (N-VA). “In deze post-corona-tijd zijn we druk op zoek naar meerderjarigen die mee de jongeren willen begeleiden. De corona-maatregelen vragen ook dat het skaten gebeurt onder toezicht van een meerderjarige. Maar we willen meer. We streven naar een skateclub waar je, net zoals in de zwemclub, kan komen skaten onder begeleiding. Alle vrijwilligers mogen zich melden bij de jeugddienst van Asse.”