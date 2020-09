Sigrid Goethals volgt Jan Spooren op als parlementslid Wim De Smet

16u40 0 Asse Schepen Sigrid Goethals (N-VA) uit Asse zal haar partijgenoot Jan Spooren opvolgen als parlementslid in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Spooren werd zopas aangeduid als nieuwe provinciegouverneur van Vlaams-Brabant. Daardoor nam hij afscheid van zijn parlementszitje. Sigrid Goethals volgt hem nu op.

Goethals is 52 jaar en heeft haar eigen apotheek in Brussel. Ze is gehuwd en moeder van drie kinderen. Bij de voorbije parlementsverkiezingen stond ze op plaats 2 bij de opvolgers. Ze behaalde 5.749 voorkeurstemmen. Sigrid Goethals is sinds 2019 schepen voor N-VA in Asse.