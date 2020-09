Shishabar Cigno Lounge opnieuw dicht na nieuwe politiecontrole Wim De Smet

21 september 2020

16u15 6 Asse Burgemeester Koen Van Elsen (CD&V) laat shishabar Cigno Lounge in Zellik sluiten. De sluiting gaat meteen in en duurt tot het einde van het jaar.

Cigno Lounge bevindt zich langs de Brusselsesteenweg in Zellik, in het gebouw van het voormalige café De Zwaan. De zaak haalde eerder al het nieuws toen een onbekende kerel het café onder vuur nam met een Kalasjnikov. Vrijdag voerde de politie een nieuwe controle in de bar. De agenten stelden verschillende inbreuken vast. Volgens het politieverslag werden de corona-maatregelen niet gerespecteerd. “Zo hoefden de klanten hun gegevens niet te registreren en droeg het personeel geen mondmasker”, meldt Van Elsen in een persmededeling. “Er bleek ook onvoldoende afstand tussen de verschillende tafels. De politie stelde ook vast dat de waterpijpen er nog altijd gebruikt werden en dat is een inbreuk op een federale Covid-maatregel. Bovendien werd er ook lachgas gebruikt, wat verboden is.”

Nog volgens de politie probeerde de uitbater ook stiekem zijn klanten te ontvangen op de eerste verdieping en niet op het gelijkvloers of het terras. De speurders vrezen dat hij zo de kans op een politiecontrole wilde verkleinen.