Senioren stikken mondmaskers en verdelen ze aan inwoners



Wim De Smet

28 mei 2020

12u30 0 Asse De Vlaamse Actieve Senioren van Asse zijn gestart met de bedeling van zelfgemaakte mondmaskers.

Meer dan driehonderd mondmaskers maakten de senioren en die worden sinds vandaag uitgedeeld in ‘t Smiske. “We werkten vooral met stoffen van tafellakens en bedovertrekken die we van de mensen kregen”, vertelt Greet Huyghe. “Onze vereniging krijgt ook vaak afgedankte kledij die we mogen gebruiken voor de tweejaarlijkse Hopduvelstoet. Van al die stoffen hebben we dus eigentijdse mondmaskertjes gemaakt. Van de gemeente kregen we de lintjes cadeau. We hebben ze in alle modellen en kleuren.”

De eerste mondkapjes worden aan de leden gegeven. “We zullen die mondkapjes nog een tijdje moeten gebruiken”, luidt het. “Maar zeker nu de corona-maatregelen stilaan worden afgezwakt, is het gebruik van een mondmasker belangrijk, zeker wanneer we opnieuw groepsontmoetingen mogen organiseren.”