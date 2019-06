Schoolbus van De Sleutelbos raakt betrokken bij zwaar verkeersongeval: motorrijder in levensgevaar Wim De Smet

09u55 2 Asse Een schoolbus van de gemeenteschool De Sleutelbos in Walfergem raakte gisteravond betrokken bij een zwaar verkeersongeval op de E40.

De 290 leerlingen van De Sleutelbos trokken gisteren met vijf bussen op schoolreis naar Plopsaland in De Panne. De kinderen beleefden er een geweldige dag maar tijdens de terugreis liep het fout. In de tegenovergestelde richting reed een personenwagen een motorrijder aan. De motorrijder werd door de klap over de middenberm gekatapulteerd en de bus kon een aanrijding niet meer vermijden. De motorrijder werd levensgevaarlijk gewond.

“De mensen die vooraan op de bus zaten, hebben het ongeval voor hun ogen zien gebeuren”, vertelt directrice Geertrui Ockeley van De Sleutelbos. “Er was wel een beetje schrik en paniek. De meesten kinderen hebben de aanrijding ook gevoeld. Zo’n ongeval is ook een emotionele schok.”

Slachtofferhulp

De begeleiding van de kinderen verliep volgens het boekje. “Onze begeleiders en juffen hebben zich meteen over de leerlingen ontfermd en hen afgeschermd van het ongeval”, vervolgt de directrice. “Slachtofferhulp was ook snel ter plaatse om zich over de kinderen te ontfermen. Gelukkig raakte geen enkel kind of leerkracht gewond.”

Door het ongeval ontstonden er meteen ellenlange files op de E40. Het busbedrijf stuurde een vervangbus op om de kinderen terug naar Asse te krijgen. “Maar ook de vervangbus kwam vast te zitten in de files”, meldt schepen van Onderwijs Joris Van den Cruijce. “De kinderen kwamen uiteindelijk rond 21 uur aan in Walfergem. Het hele schoolteam, het CLB en ikzelf zijn de hele avond daar gebleven om de ouders en later ook de kinderen en de juffen op te vangen. Maandag komt mensen van het CLB langs in de schoolom de kinderen verder te begeleiden.”

