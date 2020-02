Scholencampus Vijverbeek blijft morgen (maandag) dicht voor storm Ciara Wim De Smet

Asse De scholencampus Vijverbeek blijft morgen (maandag) dicht wegens gevaar voor omwaaiende bomen.

De beslissing om de school een dag te sluiten werd genomen door de directie, in samenspraak met het gemeentebestuur. Zowel de leerlingen van de lagere school, de middenschool en het atheneum hoeven morgen niet aanwezig te zijn.

Op het domein Vijverbeek staan veel oude bomen en gevreesd wordt dat een van die bomen het zou kunnen begeven onder de storm Ciara.

Vijverbeek beschikt ook over een kinderdagverblijf. Het is voorlopig onduidelijk of het kinderdagverblijf open blijft.