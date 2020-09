Saaie grijze elektriciteitskast voor de deur? Daar weet Merel wel raad mee! Tom Vierendeels

27 september 2020

13u14 0 Asse De jonge Merel uit de Tuinwijk in Asse zag zaterdag een wens in vervulling gaan. Dankzij het project ‘Tour Elentrik’ werd de saaie grijze elektriciteitskast voor haar deur voorzien van een heus street art-kunstwerk. Kers op de taart van het project is het binnenplein van ‘t Jass in een nieuw jasje steken.

Het was Merel zelf die het heft in eigen handen nam en de gemeente aanschreef. Ze vond de tijd welgekomen om de elektriciteitskast voor haar deur in een nieuw jasje te steken. De gemeentelijke Jeugddienst, het collectief van street art-artiesten Treepack en creatieve lokale artiesten gingen begin juni een samenwerking aan onder de noemer Tour Elentrik. Bedoeling is om een street art-wandelroute te creëeren en jeugdcentrum ‘t Jass op te waarderen. Er wordt telkens rond het thema dieren gewerkt.

Samen met artiest Larsen Bervoets mocht Merel zaterdag met enkele spuitbussen aan het werk gaan om de elektriciteitskast op te fleuren. En het resultaat mag er zeker zijn nu de saaie grijze plastic in een nieuw jasje werd gestoken.