Ruiters en fietsers verontwaardigd over strenge politiecontroles: “Kravaalbos is van iedereen” Wim De Smet

14 november 2019

14u45 0 Asse Ruiters, fietsers en quad-rijders reageren verontwaardigd op de boetes die de politie zondag uitschreef in het Kravaalbos. Volgens het reglement zijn paarden, fietsen, quads of terreinwagens niet welkom in het natuurgebied. Enkele paardenliefhebbers startten een actiegroep om te protesteren tegen het reglement en tegen het politieoptreden.

Vorige zondagochtend voerde de politie, in opdracht van het Agentschap Natuur en Bos, controles uit in het Kravaalbos. Het 80 hectare grote bos strekt zich uit over het grondgebied van Aalst, Asse en Opwijk. De politie schreef 35 boetes uit, onder andere aan mountainbikers en paardenliefhebbers. “Die controles maken ons echt boos”, zeggen Barbara De Gols uit Affligem en Nathalie Heuvinck die samen de facebookgroep ‘Kravaalbos voor iedereen’ opstartten. “Wij komen al zo lang met de paarden in het bos wandelen. We mispeuteren niets. We maken geen lawaai, we rijden niet snel, we brengen geen picknickmanden mee, laten geen vuilnis slingeren. En we blijven ook op de uitgestippelde paden. Dit is eigenlijk onbegrijpelijk.”

Volgens Barbara wordt het steeds moeilijker voor ruiters om nog een geschikt pad te vinden. “Veel mooie wandelpaden worden voor ons verboden terrein. In het Kravaalbos is dat het geval maar ook in het aanpalende Kluisbos, op de grens van Affligem en Aalst. En als ons de toegang niet verboden wordt, dan gaat men maar over tot het verharden van die wegjes. Zo’n bos is er toch voor iedereen? Voor ruiters is het zo plezant om in het Kravaalbos te zijn. We trekken met onze paarden door de natuur en nadien gaan we een glas drinken bij café Stinne of in De Kleine Deugd in Mazenzele, twee zaken die echt gericht zijn op ruiters. Dit kan met ons toch niet afnemen?”

Boswegjes te smal

Volgens het Agentschap Natuur en Bos kwamen de controles er op vraag van veel recreanten zelf. “Het reglement is duidelijk”, zegt woordvoerster Marie-Laure Vanwanseele van Natuur en Bos. “In het Kravaalbos worden ruiters en mountainbikers geweerd omdat de ondergrond er zeer drassig is. Als we paarden of fietsen toelaten, komen de paden zo slecht te liggen dat ze straks niet meer begaanbaar zijn. Dat willen we niet. Bovendien zijn de boswegjes er ook heel smal. Dat geeft al snel conflicten. Gemotoriseerd verkeer, zoals quads of terreinwagens, is sowieso niet toegelaten.”

Volgens Natuur en Bos weet iedere bezoeker van het bos ook heel goed de toegankelijkheidsregels. “Er staan bordjes aan iedere bos-ingang. In het verleden hebben we vaak ruiters of fietsers daar op aangesproken. Maar als dat allemaal niet helpt, dan gaan we over tot controles en boetes.”

Tractorsluizen

Opmerkelijk: aan de populaire bos-ingangen tegenover het Hof te Putte en aan café Stinne in de Putstraat in Meldert staan bordjes dat paarden en fietsen net wél toegelaten zijn. Even verderop, op grondgebied Asse, staat dan weer te lezen dat ze niet toegelaten zijn. “We gaan ons ongenoegen uiten bij Natuur en Bos want op sommige plaatsen in het bos zijn we welkom en op andere dan weer niet”, zegt hoefsmid Steven De Rauw die ook graag te paard het bos bezoekt. “Nooit hebben we hier problemen gehad en nu komt men met boetes zwaaien van 50 tot 150 euro. Wij, paardenliefhebbers, voelen ons echt op de tenen getrapt. We worden al genoeg gepest. Soms ontzegt men ons de toegang en soms legt men ook tractorsluizen zodat een paardenkoets geen doorgang meer krijgt.”