Roparun trekt door Asse: OLV-ziekenhuis moedigt deelnemende teams aan Wim De Smet

06 juni 2019

16u15 0 Asse De bekende Roparun, de jaarlijkse estafetteloop tussen Paris en Rotterdam, trekt dit weekend door het centrum van Asse. Aan het OLV-ziekenhuis wordt een feesttent opgesteld om alle deelnemers een hart onder de riem te steken.

Het OLV-ziekenhuis en de Roparun zijn trouwe partners. Dankzij de steun van een aantal lokale Roparun-teams kreeg de palliatieve zorgeenheid ‘De Rank’ in het verleden al om en bij de 90.000 euro steun toegewezen. Daarom wil het ziekenhuis tijdens de Roparun ook iets terugdoen voor de vele deelnemers.

“Het OLV heeft nu een eigen team dat meedoet aan Roparun”, meldt woordvoerder Chris Van Raemdonck. “Team 94 bestaat uit 9 lopers, 4 fietsers, 4 chauffeurs en 6 logistieke medewerkers, die elk hun eigen taak hebben. De deelnemers die een fysieke inspanning leveren worden gecoacht door een sportfysioloog van het OLV. Want om in Rotterdam over de finish te geraken, is een goede screening en voorbereiding echt wel noodzakelijk.”

De lopers moeten elk gemiddeld zo’n 65 kilometer afleggen, meer dan anderhalve marathon. Tijdens die tocht wisselen ze elkaar af en worden ze vergezeld van een fietser en een volgwagen. “Om onze lokale teams extra te bemoedigen tijdens de doortocht in Asse, organiseren we op het Kerkplein wat randanimatie”, vervolgt Van Raemdonck. “Zondag kan iedereen vanaf 14 uur trecht in de feesttent op het Kerkplein. De vrijwilligers van De Rank organiseren er ook een geschenkenmarkt en iedereen kan zich inschrijven voor een familie-wandelzoektocht. De kinderen kunnen zich uitleven op het springkasteel en krijgen vanaf 16 uur een gadget om de Roparunners aan te moedigen. Er is ook muzikale ambiance met de straatmuzikanten van ‘La Grappe & Knip’ en een discobar.”

De doortocht van de eerste Roparun-teams wordt rond 16.30 uur verewacht. is al mogelijk vanaf 16u30. Tot 22 uur kunnen de bezoekers van uit de feesttent de lopers aanmoedigen.

Wie een eindje wil meejoggen, kan rond 17 uur naar de Pullewoue in Asbeek komen om vervolgens de laatste 5 kilometer richting Kerkplein in te zetten.

Dit weekend geldt er op het Kerkplein een beperkt parkeerverbod vanaf vrijdag. Op zondag worden het Kerkplein en de Sint-Martinusstraat afgesloten voor alle verkeer vanaf 10 uur.