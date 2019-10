RESTO. De Kapblok (Asse)**** Bart Kerckhoven

10 oktober 2019

10u33 0 Asse Restaurant De Kapblok was meer dan twintig jaar een begrip in Dilbeek en omstreken maar chef-kok Peter Leemans en zijn vrouw Katia Van Schepdael trokken in augustus naar een groter pand in Asse. Hoog tijd om eens te proeven of ze in De Kapblok de verhuis goed verteerd hebben.

Het ontvangst door de gastvrouw is hartelijk. Mijn tafelgenote neemt plaats op de bank wanneer de suggestie volgt om een groter kussen op de bank te leggen voor wat meer comfort. “Het echte meubel moet nog geleverd worden”, horen we. Maar de creatieve oplossing doet geen afbreuk aan het interieur. De zaak is stijlvol ingericht en je zit in een mooi kader. Met een chef die onder andere ervaring opdeed in Comme chez soi verwachten we vooral dat in de keuken de lat hoog ligt. Als aperitief bestellen we alvast een gin van het huis op basis van gember en citroengras en een cava met wat amaretto en duiken we in de kaart.

Voorgerecht

De sauté van Sint-Jakobsvruchten, mousse van geitenkaas en vinaigrette met gember springt er uit en dus bestellen we die graag. Het gerecht presenteert alvast mooi op het bord en de chef weet hoe hij de perfecte Sint-Jakobsvrucht moet pakken. De verrassende combinaties maken het helemaal af. Een prettige starter. Met een Vitello tonnato wordt aan de overkant gekozen voor een fris voorgerecht. Het malse kalfsvlees en de tonnatosaus lijken voorbestemd voor mekaar. Er werd wel gul geserveerd voor een voorgerecht.

Hoofdgerecht

Een gegrilde Rib-eye met Pommes neuf en vers geklopte béarnaise is iets waar we naar uit kijken. Het geduld wordt wat op de proef gesteld maar de béarnaise is luchtig en de dragon smaakt lekker door. Het vlees is perfect gegrild en smaakt alsof het recht van de barbecue komt. Mijn tafelgenote heeft met de gebraden kabeljauw met prei en shiitake en parfum van witte truffel alweer een verrassende combinatie gekozen. De truffel wordt subtiel gebruikt en dat is prima. Het vel van de kabeljauw blijkt wel niet krokant te zijn. Dan werd het vel misschien beter niet geserveerd.

Dessert

Een echte dessertkaart is er niet maar de gastvrouw somt al snel een zevental desserts op. We gaan voor iets eenvoudigs en kiezen voor vanille-ijs met aardbeiensaus. Er wordt een mooi bord geserveerd met verse bosvruchten maar wat ons betreft mocht er wel wat extra saus op. De mascarpone met bosvruchten bleek net iets te zwaar na de vorige twee gangen maar smaken doet het wel.

Conclusie

De Kapblok is een goed restaurant. Ook in Asse kan je tafelen en genieten van de no-nonsense gerechten die Peter Leemans in de keuken bereidt. Maar maak er wel wat tijd voor vrij want wij spendeerden bijna drie uur tijdens de lunch in het restaurant. We aten à la carte dus dat moet natuurlijk ook in rekening gebracht worden. Wie minder tijd heeft zal sneller kunnen afsluiten met één van de voorgestelde menu’s. We zijn wel aangenaam verrast door de prijs. Drie gangen à la carte met een aperitief, een glaasje wijn en een Bob-arrangement komt uit op 150 euro en dat is een heel scherpe prijs voor de kwaliteit die de familie Leemans levert.

Score

Interieur: 8/10 – Eten: 9/10 – Bediening 8/10

Prijsklasse

Voorgerecht: 19 euro – 26 euro

Hoofdgerecht: 26 euro – 39 euro

Dessert: 10 euro

De Kapblok

Adres: Brusselsesteenweg 361, 1730 Asse

Telefoon: 02/569.31.23

Openingsuren

Maandag tot woensdag van 12 uur tot 14.30 uur

Donderdag en vrijdag van 12 uur tot 14.30 uur en vanaf 19 uur tot 20.45 uur

Zaterdag vanaf 19 uur tot 21 uur.