Renault Valckenier neemt Opel Van der Haegen over: toonzaal in Asse blijft bestaan WDS

26 november 2019

16u00 0 Asse Garage Van der Haegen, met vestigingen in Asse en Aalst, wordt overgenomen door de familie Valckenier, bekend van de Renault- en Dacia-garages. De Opel-vestiging langs de Brusselsesteenweg in Asse blijft bestaan.

De familie Van der Haegen, afkomstig uit Asse, neemt na 90 jaar afstand van haar bekende autobedrijf. Nieuwe eigenaar is de familie Valckenier. De Van der Haegen-vestiging in Aalst wordt vanaf 2 januari heropend als ‘Plaza Van der Haegen – by Valckenier’. Daar zullen in de toekomst ook de merken Peugeot, Citroën en DS worden verkocht.

In Asse is er geen sprake van een ‘Plaza’. De garage wordt wel omgedoopt tot ‘Van der Haegen – by Valcenier’ en blijft voorlopig gewoon een Opel-garage. Ook het personeel blijft aan de slag.