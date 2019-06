Relegemse Dorpsfeesten met optredens van Sylver en Wim Soutaer WDS

20 juni 2019

17u35 0 Asse Wie van een stevig feestje houdt, moet dit weekend in het dorpscentrum van Relegem zijn. Daar vinden de Relegemse Dorpsfeesten plaats, met kermisattracties, optredens, een wandelzoektocht en barbecue.

De Relegemse Dorpsfeesten beginnen vrijdagavond 21 juni met een loopwedstrijd om 17 uur. Na de kaartavond, die om 19.30 uur plaatsvindt, is er een optreden Bump en Les Folles de Gand (vanaf 20 uur). De toegang is gratis.

Op zaterdag is er een wedstrijd meetschieten (13.30 uur), gevolgd door een wandelzoektocht doorheen het dorp (14 uur). ’s Avonds zijn er optredens van Wim Soutaer en Charles Van Domburg (20.30 uur), Sylver (21.30 uur) en dj Maarten Vancoillie (22.30 uur).

Zondag is familiedag met ontbijt (8 uur), eucharistieviering (10.30 uur) en rondrit van oude tractoren en oldtimers (14 uur). In de namiddag kunnen de bezoekers genieten van een barbecue en ’s avonds heeft de verkiezing van de beste ober plaats. Op maandag is er een seniorennamiddag.

De toegang is gratis behalve voor de optredens van zaterdagavond. Een toegangsticket kost dan 15 euro (of 10 euro in voorverkoop). Tickets zijn verkrijgbaar bij café De Groenvink, restaurant Ouden Belg en bij de bestuursleden van de Dorpsfeesten.