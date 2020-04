Recyclageparken in Asse gaan opnieuw open (maar alleen op afspraak) Wim De Smet

02 april 2020

14u20 3 Asse De recyclageparken in Asse en deelgemeente Zellik heropenen vanaf dinsdag 7 april de deuren. Wie zijn afval wil komen dumpen, moet wel eerst een afspraak maken.

Inwoners die gebruik willen maken van het recyclagepark kunnen digitaal een afspraak vastleggen op www.asse.be of via telefoon op 02/452.19.19. De bezoekers worden slechts een beperkte tijd toegelaten op het containerpark. De gemeente raadt iedereen daarom aan het afval vooraf al goed te sorteren in de verschillende fracties.

Ook de regels voor ‘social distancing’ worden strikt toegepast. Zo moeten bezoekers en parkwachters anderhalve meter afstand houden van elkaar. Er wordt ook gevraagd om zoveel mogelijk alleen te komen. Tijdens het wachten moeten de bezoekers in de auto blijven zitten. Er kan ook alleen maar elektronisch betaald worden.

Omdat er niet de nodige beschermingsmiddelen voorhanden zijn, wordt de komende weken ook geen asbest meer aanvaard.

Inbreuken op de veiligheidsmaatregelen en op de sorteerregels worden niet getolereerd. Bij elke inbreuk wordt klacht ingediend bij de politie en volgt een boete.