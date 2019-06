Rechter spreekt man vrij voor beweerde oplichtingspoging WHW

17 juni 2019

17u33 0 Asse Een Congolese man is vrijgesproken voor een poging tot oplichting. De man werd ervan verdacht het personeel van het gemeentehuis in Asse proberen om te tuin te leiden om een paspoort te verkrijgen. De rechter zag daar niet genoeg bewijzen voor.

Op 16 november 2017 bood de man zich aan op het gemeentehuis. Zijn paspoort was verlopen dus had hij er een nieuw nodig. Toen de bediende een pasfoto vroeg, en na lang aandringen ook kreeg, zag ze meteen dat het een andere man was die erop stond.

Hierop volgde een warrig verhaal over een zekere Henri, een kennis van hem, die hem had gevraagd om een paspoort voor hem te laten aanmaken. De bewuste Henri kon echter niet worden geïdentificeerd waardoor enkel de Congolese man vervolgd werd. Hij kwam niet opdagen waardoor het parket bij verstek 4 maanden cel vorderde voor poging tot oplichting. De rechter zag te weinig bewijzen om de man te veroordelen voor poging oplichting.