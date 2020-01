Rechter gelooft niet dat man stal in opdracht van bevriende cafébazin WHW

27 januari 2020

16u13 0 Asse Een man uit Asse is veroordeeld tot 12 maanden cel voor diefstal. Hij stal drank uit een drankencentrale maar werd op heterdaad betrapt. De rechter geloofde niet dat hij het in opdracht van een bevriende cafébazin deed.

Bij de drankencentrale merkten ze vorig jaar bij stocktellingen dat er meermaals drank verdwenen was. Hierop besloten ze de wacht te houden. Met succes, want midden in de nacht werd beklaagde M.H. op heterdaad betrapt. “Ik stal drank in opdracht van een cafébazin”, verdedigde hij zichzelf tegen de politie. Toen agenten de bewuste vrouw met deze uitspraken confronteerden, viel ze totaal uit de lucht. “Klopt niets van. Die man deed hier soms klusjes in ruil voor eten en drinken maar meer niet. Integendeel, ik heb hem buitengegooid omdat hij tot twee maal toe een enveloppe met cash geld had gestolen”, reageerde ze furieus, waarna ze prompt klacht indiende voor deze diefstallen. “Eerder had ik dit niet gedaan. Ik had medelijden omdat hij dakloos is en daarom zag ik het door de vingers. Maar nu hij mij vals beschuldigt ben ik echt kwaad”, legde ze uit tegen de politie. De rechter geloofde haar en gaf hem 2 maanden meer dan de gevorderde 10 maanden cel.