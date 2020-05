Radiozender Joe wordt voor één dag ‘Caroline’: hulde aan Zellikse bedrijfsleidster Wim De Smet

04 mei 2020

16u55 0 Asse Radiozender Joe verandert woensdag een dagje van naam en wordt dan ‘Caroline’. De zender brengt zo hulde aan Caroline Van Wassenhove (39) uit Zellik die een facebookgroep opstartte om, samen met vrijwilligers, mondmaskers te vervaardigen.

Joe wil een welgemeende merci zeggen aan iedereen die in coronatijden een steentje bijdraagt om het land draaiende te houden. Caroline Van Wassenhove heeft in Zellik haar eigen taxibedrijfje, maar toen de lockdown in werking trad, zag ze haast geen klanten meer. “Na drie dagen quarantaine heb ik een platform gelanceerd om mensen te helpen”, vertelt Caroline. “Oorspronkelijk was het de bedoeling om oudere mensen te helpen bij het boodschappen doen, of bij het uitlaten van de hond. Maar tegelijk kwam er ook een oproep om mondmaskers te maken.”

De groep van Caroline lokte in een mum van tijd bijna driehonderd volgers. “Onder hen zaten ook een tiental stiksters. Zij hebben uiteraard het grootste werk gedaan. Maar ik ben zelf ook beginnen stikken. Dat is heel wat anders dan met de taxi rijden, maar het lukte wonderwel (lacht). We zitten nu aan tweeduizend mondmaskers die we gaan verdelen onder eerstelijnswerkers en hulpverleners.”

Caroline is blij dat de radiozender een dag haar naam zal dragen, maar ze relativeert tegelijk haar aandeel. “In heel Vlaanderen zijn er overal toffe initiatieven opgestart”, vertelt ze. “Joe mag woensdag dan wel Caroline heten, uiteindelijk verdient iedereen een pluim. Ik draag die dag dus op aan alle vrijwilligers die zich de voorbije weken hebben ingezet.”

Deseo, het taxibedrijf van Caroline, ligt door de lockdown zo goed als stil. “In normale periodes werk ik vijf tot tien ritten per dag af”, klinkt het. “Maar voorlopig is het dus niets meer. Ik mis mijn vaste klanten wel. Onze sector zal veel miserie ondervinden van deze crisis, dat staat nu al vast.”