Raadslid start oorlogje tegen omstreden verkeerspaaltje: “Dat ding staat hier niets te doen en moet weg” Wim De Smet

17 juni 2019

17u00 0 Asse Een omstreden inschuifbaar verkeerspaaltje in het midden Mollem-Dorp haalt vanavond voor de derde keer de agenda van de gemeenteraad. “Dat paaltje is echt nergens voor nodig”, zegt oppositieraadslid Johan Berben (Anders). “De bewoners krijgen er nu een privé-straat. Dat is ongehoord.”

Gemeenteraadslid Johan Berben, de enige verkozene uit deelgemeente Mollem, wil dat het paaltje gewoon verdwijnt. De gemeente liet het paaltje vorig jaar plaatsen nadat de hele straat heraangelegd was. “Volgens het gemeentebestuur moet het paaltje het sluipverkeer tegenhouden maar dat is een drogreden”, vertelt Berben die in de nabijgelegen Schermershoek woont. “In onze buurt is sowieso niet zo veel verkeer. Bovendien staan er in Mollem-Dorp, waar het paaltje staat, amper acht huizen. Die mensen krijgen nu een soort privé-woonerf. Maar die straat is wel heraangelegd met het geld van ons allemaal.”

Ontslag

Berben dreigt ermee zijn ontslag als gemeenteraadslid in te dienen als het paaltje niet verdwijnt. “Ik heb dat inderdaad al beloofd maar ik denk niet dat iemand van de meerderheid wakker ligt van mijn ontslag”, vertelt hij. “Nochtans zou men beter eens luisteren naar de mensen van Mollem. Het verkeer wordt nu omgeleid via de Schermershoek. Automobilisten komen dan op het gevaarlijke kruispunt uit aan de Kasteelstraat. Veiliger wordt het er allemaal niet op.”

In Molem werd ook al een petitie opgestart tegen het inschuifbare paaltje. “We hebben 223 handtekeningen van mensen uit het dorp verzameld”, luidt het. “Die petitie hebben we ook al overhandigd aan de gemeente maar daar houdt men er geen rekening mee.”

Nieuw argument

En vanavond komt Johan Berben nog met een nieuw argument naar de gemeenteraad. “Ik heb foto’s gemaakt van mensen die intussen ook hun auto al voor het paaltje parkeren”, zegt hij. “Dat kan dus echt helemaal niet. Als auto’s zich hier parkeren, dan is de straat ook voor de hulpdiensten niet meer bereikbaar. Zoals gezegd: die paal staat daar niets te doen en het zou veel beter zijn om dat ding te verwijderen.”

Burgemeester Koen Van Elsen (CD&V), die bevoegd is voor het mobiliteitsbeleid, blijft erbij dat het paaltje zijn nut heeft. “Maar dat er geen auto’s voor de paal mogen parkeren, daar heeft Johan Berben wel een punt”, zegt Van Elsen. “De straat moet bereikbaar blijven voor de hulpdiensten, dus mag er niet geparkeerd worden. Dat probleem gaan we dus snel oplossen.”

Maar Van Elsen is niet van plan om de rest van de huidige verkeerssituatie aan te passen. “Het paaltje moet de verkeersveiligheid garanderen. Dit is een weg voor fietsers en voetgangers”, luidt het. “Bovendien is het centrum van Mollem ook een beschermd dorpsgezicht. Daarom waren we verplicht om de straat in kasseien aan te leggen. Maar zo’n kasseistrook verdraagt niet veel verkeer. Daarom is het paaltje er gekomen. En als het jaarmarkt of kermis is, kunnen we de straat nog altijd openstellen voor het verkeer.”