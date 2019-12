Putberg krijgt extra bossen en iedereen mag mee komen planten WDS

05 december 2019

16u05 1 Asse Op 11 en 14 december worden er enkele nieuwe bossen aangeplant in Asse. Wie graag helpt bij het aanplanten, is welkom om een handje uit de mouwen te steken.

De eerste boomzetting van het voedselbos vindt plaats op een perceel naast het kasteel van de Putberg. Wie wil helpen, kan op 11 december om 14 uur naar het kasteeldomein komen.

Het gemeentebestuur organiseert enkele dagen later nog een tweede bosaanplanting, vlakbij de Putberg. Dit bos kadert in het project ‘Groene Rand Asse’. Er worden 700 zomereiken, winterlindes en boskersen aangeplant. Ook 200 plantsoenstukken, waaronder sleedoorn, meidoorn en hazelaar, worden die dag in de grond gestopt. Er wordt afgesproken om 14 december om 9.30 uur aan restaurant Eenhoorn.