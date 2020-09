Provincie wil gebruik van fiets promoten: 46 leerkrachten krijgen drie weken elektrische fiets cadeau Wim De Smet

15u30 0 Asse Liefst 46 leerkrachten van de scholen in Asse krijgen de komende drie weken een elektrische fiets ter beschikking.

De provincie Vlaams-Brabant wil met het project Fietstest meer werknemers op de fiets krijgen. “Zo kunnen ze zelf ondervinden hoe fijn en gemakkelijk het is om naar het werk te fietsen”, zegt burgemeester Koen Van Elsen (CD&V). “Dit provinciale initiatief sluit heel goed aan bij ons speerpunt Koning Fiets, waarbij we als gemeentebestuur het gebruik van de fiets willen promoten. Nu we in coronatijd met z’n allen de fiets vooral recreatief hebben ontdekt, is dit nu een opportuniteit om ook de fiets in het woon-werkverkeer als vervoermiddel te gebruiken.”

Het project werd in eerste instantie voorgesteld voor het onderwijspersoneel van alle Assese scholen, niveaus en netten. “Binnenkort start het fietsregistratiesysteem voor leerlingen. Wat een goed signaal dat deze 46 leerkrachten alvast het voorbeeld geven”, zegt schepen van Onderwijs Joris Van den Cruijce.

Het fietsproject loopt nog tot 2 oktober.