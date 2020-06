Provincie koopt leegstaande Bomaco-site in Zellik voor 20 miljoen euro Wim De Smet

25 juni 2020

09u30 0 Asse De provincie Vlaams-Brabant maakt 20 miljoen euro vrij voor de aankoop van de verlaten Bomaco-site in Zellik. Het domein sluit aan op de PIVO-site.

De provincie wil met de aankoop de toekomstige ontwikkelingen van de opleidingen op de PIVO-site mogelijk maken en zo het voortbestaan van de veiligheidsschool vrijwaren. De Bomaco-site in Asse is een gebied van 8,26 hectare groot. Bomaco was een houtverwerkend bedrijf dat intussen de boeken heeft neergelegd.

De provincie Vlaams-Brabant gaat de grond met de gebouwen kopen van de huidige eigenaar, Groep Heylen.

“Het PIVO is de afgelopen jaren sterk gegroeid en de site heeft stilaan haar limieten bereikt”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor het PIVO. De voorbije 10 jaar is het aantal opleidingsuren met 40 procent gestegen, van 326.897 in 2010 tot 454.949 vorig jaar.

“We verwachten dat het aantal opleidingen zal blijven toenemen en dat de verdere professionalisering van de opleidingen voor politie en brandweer gepaard zal gaan met meer praktijklessen”, vervolgt Dehaene. “Vooral voor de verdere ontwikkeling van de specialisatie ‘rijopleidingen en verkeer’ is er nood aan bijkomende ruimte en gespecialiseerde infrastructuur. Door de aankoop van de Bomaco-site kunnen we de ontwikkeling van de toekomstige opleidingen opvangen en het voortbestaan van onze veiligheidsschool garanderen.”