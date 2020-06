Provincie investeert 4,9 miljoen euro in nieuwe schietstand en horecapunt op PIVO-site Wim De Smet

15 juni 2020

14u30 4 Asse Op de PIVO-site in Relegem is de bouw van een professionele schietstand gestart. Tegelijk wordt het oude stookgebouw heringericht als hip horecapunt. Het bouwproject kost 4,9 miljoen euro.



De nieuwe schietstand zal gebruikt worden voor de leerlingen van de politieschool, maar ook door de politiezones van Halle-Vilvoorde en wordt ondergebracht in een voormalige stockageruimte. “Momenteel beschikken we in Vlaams-Brabant slechts over één schietstand en die bevindt zich in Leuven”, zegt Geert Eloot, coördinator geweldsbeheersing aan PIVO. “Maar de schietstand in Leuven wordt overgebracht naar Goedsenhoven. Onze leerlingen trokken voor hun schietoefeningen naar de schietstand van de politiezone Amow in Mollem. Maar die verdwijnt ook.”

De nieuwe schietstand op het PIVO-domein wordt uitgerust met de nieuwste materialen. Het gaat om een dubbele schietstand van 25 meter. “Er komen ook nog schietstanden in Halle en Zaventem maar die op de PIVO-site hebben we nodig om onze opleidingsschool compleet te maken”, zegt gedeputeerde Tom Dehaene. “De stand zal voor 75 procent gebruikt worden door de mensen van de politieschool. De resterende tijd kunnen ook de politiezones hier terecht om te oefenen.”

Oude stookplaats

Het project moet in het voorjaar van 2021 klaar zijn. Naast de bouw van de schietstand, wordt ook de oude stookplaats vernieuwd. Het oude gebouw, dat dateert van 1910, wordt ontmanteld en heringericht als horecapunt. “In dit gebouw stonden tot voor kort nog reusachtige stookketels”, vertelt Jos De Boeck, directeur van PIVO. “Die ketels werden destijds gebruikt om alle kazernes op het militaire domein te verwarmen. Sinds de overname van het domein door de provincie, intussen 25 jaar geleden, gebeurde er niets met het gebouw. Eigenlijk is dit het laatste overgebleven gebouw van de vroegere luchtmachtkazerne.”

De stookplaats, met reusachtige ramen, wordt heringericht als horecapunt. “Elke dag volgen honderden mensen hier een opleiding”, weet Dehaene. “Die mensen kunnen voortaan hier terecht om een hapje te eten of even te verpozen. De buitenzijde van het gebouw wordt bewaard als erfgoed. Maar binnenin komt een industriële keuken en gaan we met twee verdiepingen werken.”