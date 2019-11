Provincie en Ethias werken samen voor meer veiligheid op de weg WDS

11 november 2019

15u05 0 Asse Verzekeraar Ethias sluit een samenwerkingsakkoord met het Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding (PIVO) om verkeersongevallen met prioritaire voertuigen te voorkomen.

In het PIVO worden praktijkopleidingen georganiseerd om de rijvaardigheid aan te scherpen. Men beschikt er over vier simulatoren. “Deze opleidingen zorgen voor bekwamere en veiligere chauffeurs”, meldt gedeputeerde Tom Dehaene. “De politiezone Antwerpen maakte eerder al gebruik van deze opleidingen. En mét resultaat. Vorig jaar werden in Antwerpen nog tien verkeersongevallen genoteerd met politiewagens. Na de opleiding bleef dat beperkt tot eentje.”

Dankzij het samenwerkingsakkoord krijgen Ethias-klanten een financiële tussenkomst voor een praktijkopleiding. “Een daling van het aantal schadegevallen en ongevallen is een positief verhaal voor iedereen”, zegt CEO Benoit Verwilghen van Ethias. “Het preventief optreden zorgt ervoor dat de verzekeringsvoorwaarden beter kunnen afgestemd worden.”