Project Erembald-Kravaal heeft nieuwe stuurgroep WDS

10 juli 2019

10u05 8 Asse Het project Erembald-Kravaal heeft een nieuwe stuurgroep. Die moet de resterende open ruimte op de grens van Opwijk, Asse, Aalst en Affligem vrijwaren.

De stuurgroep werd vernieuwd als gevolg van de verkiezingsresultaten. In de stuurgroep zitten vertegenwoordigers van vier gemeenten, twee provincies en drie regionale landschappen bij elkaar om natuurgebied te beschermen en te ontwikkelen. Het gaat om de gemeenten Opwijk, Asse, Aalst en Affligem en de provincie Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen. Dankzij deze samenwerkingen kunnen de uitdagingen samen aangepakt worden.

Deze samenwerking maakt het mogelijk om te investeren in natuurbehoud, cultureel erfgoed, landbouw en de ontwikkeling van open ruimte voor ontspanning. Op deze manier kunnen toeristen uit de regio en zelfs internationale toeristen worden aangetrokken. Zo werd onder meer de parkzone De Vlaamse Staak in Opwijk opgewaardeerd en werden er in Mazenzele inspanningen geleverd om extra kersenboomgaarden aan te leggen. In Asse werd meer groen voorzien en op verschillende plaatsen werd geïnvesteerd in de teloorgegane hopcultuur.

De stuurgroep telt negen leden. Voor Opwijk zetelt Inez De Coninck in de stuurgroep, terwijl Asse vertegenwoordigd wordt door Peter Verbiest en Affligem door Hans Cornand.