Professionele cannabisplantage opgerold: speurders vinden meer dan 3.000 oogstrijpe plantjes in loods Wim De Smet

01 augustus 2019

16u05 0 Asse Speurders van de politiezone AMOW hebben donderdagmiddag een cannabisplantage met meer dan 3.000 oogstrijpe plantjes opgerold. De plantage bevond zich in een industriële loods in de Kruiskouter in Asse.

De politie viel donderdagvoormiddag binnen in de loods in de Kruiskouter. Ze troffen er een professionele cannabisplantage met meer dan 3.000 plantjes aan. De loods werd vroeger gebruikt door een bedrijf dat zich specialiseerde in transportkoeling. Maar sinds begin dit jaar zaten er nieuwe huurders in het pand. Zij bouwden de loods om tot een gesofisticeerde cannabiskwekerij. Achter de grote garagepoort, werd een muur gemetst waardoor een soort sas gecreëerd werd. Voorbijgangers kregen op die manier geen glimp te zien van de activiteiten.

Achter het sas werden vijf aparte ruimtes, van telkens 25 vierkante meter, ingericht met elk een apart ventilatiesysteem. De ventilatie beschikte ook over speciale filters zodat de geur van cannabis zich nooit in de buurt kon verspreiden. En alle ruimtes en tussenschotten waren hermetisch dicht gespoten met isolatieschuim. De elektriciteitstoevoer werd afgetakt voor de meter, zodat er ook hier geen argwaan werd gewekt.

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kwamen de speurders de cannabiskwekers toch op het spoor. Lang hoefden ze niet te zoeken naar de plantjes. De politie trommelde een ploeg werknemers van de gemeente op om alle plantjes weg te halen. Een vuilniswagen van Intradura werd opgevorderd om de drugs af te voeren en te vernietigen.

Politie en parket communiceren pas vrijdag over de zaak. Het is dan ook niet duidelijk of er al een verdachte is opgepakt.

Bij de omwonenden in de Kruiskouter is men wel geschrokken. “We zagen dat men hier altijd heel vroeg al aan de slag was”, vertelt een buurvrouw. “Maar ’s nachts zagen we hier niemand. Hier kwamen vooral wagens met Nederlandse nummerplaten aan. En soms rook het hier een beetje eigenaardig, maar we hadden nooit durven denken dat in onze buurt cannabiskwekers aan de slag waren.”