Proces over gezinsdrama Kobbegem van start: “Ik weet niet wat me bezield heeft” JCV

16 september 2019

16u20 0 Asse Voor het Brusselse hof van assisen is maandag het proces gestart tegen François B. Die wordt ervan beschuldigd zijn vrouw Marie-Jeanne Berghman verstikt te hebben na een geldruzie. Ontkennen deed B. maandag alvast niet. “Ik neem alle schuld op mij.”

Het drama gebeurde in de woning van het koppel in De Breker in Kobbegem (Asse). Marie-Jeanne en François B. woonden al meer dan 30 jaar aan de straat bij de Brusselsesteenweg toen Marie-Jeanne op 18 oktober dood werd aangetroffen het huis. De ontdekking gebeurde nadat de kinderen van het koppel buren hadden verwittigd omdat ze niets meer hoorden van hun ouders. François B. werd gewond afgevoerd, maar niet veel later in verdenking gesteld voor de dood van zijn vrouw.

Maandag ging voor het hof van assisen in Brussel het proces tegen François B. van start. Die bekende al tijdens het verhoor dat hij zijn vrouw had gedood. De aanleiding was een geldruzie. B. had een van de zonen 20.000 euro geleend, terwijl het koppel zelf financiële moeilijkheden had. B. gaf zijn vrouw bij de ruzie een duw en ging met zijn borstkas bovenop haar gezicht liggen. “Ik wou gewoon dat ze stropte met schreeuwen”, zei B. maandag op zijn proces. “Het was nooit mijn bedoeling om haar te doden. Ik weet niet wat me bezield heeft.”

Van slag

B. ontkende dat hij zijn vrouw geslagen zou hebben tijdens de ruzie. “Ik heb haar alleen geduwd”, zei hij. “En daardoor is ze op haar hoofd gevallen. Daarna ben ik dan op haar gaan liggen. Ik wou haar gewoon doen zwijgen, maar dat is vreselijk uit de hand gelopen.” Ondanks aandringen van de voorzitter van de rechtbank kon B. niet zeggen hoe lang hij bovenop zijn vrouw lag. “Dat is allemaal een waas in mijn hoofd”, zei hij. “Na een tijdje ben ik recht gestaan en merkte ik dat ze niet mee ademde. Ik heb dan aan haar pols gevoeld.”

B. was door de feiten zelf “helemaal van slag”. “Ik weet niet waarom ik niet om hulp geroepen heb”, zei hij. “Ik heb de hele dag op mijn bed gelegen en daarna heb ik een heleboel pillen genomen. Ik wou gewoon weg zijn.”

Kredietkaart

De financiële toestand van het koppel was allesbehalve rooskleurig. In 2009 had B. een uitbetaling van 140.000 euro gekregen van zijn voormalige werkgever Electrabel en zijn pensioenspaarverzekeraar. Vijf jaar later schoot van dat bedrag amper nog iets over en sindsdien leefde het koppel van het maandelijkse pensioen van 2.000 euro. Een tweetal weken voor de feiten bleek dat zowel hun bankkaart als hun kredietkaart geblokkeerd was omdat er geen geld meer op de rekening stond. Marie-Jeanne zou daarover zeer boos zijn geweest.

François B. zat een tijd in voorhechtenis in de gevangenis van Sint-Gillis, maar momenteel woont hij in een appartement en staat hij onder elektronisch toezicht met een enkelband. “Ik wil me vooral verontschuldigen bij mijn kinderen en kleinkinderen voor wat ik gedaan heb”, zei B. “Ik aanvaard mijn straf en wil de volledige verantwoordelijkheid op mij nemen.”