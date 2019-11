Pool steelt drie fietsen op één dag WHW

26 november 2019

15u17 2 Asse Een Poolse man riskeert 14 maanden cel voor 4 fietsdiefstallen. Drie daarvan pleegde hij op één dag. “Ik wild geld verdienen voor de zorg van mijn zieke vrouw in Polen”, gaf hij als uitleg mee aan de rechter.

Op 25 juli merkte een klant van de Delhaize in Asse dat haar elektrische fiets, die gestald was op de parking, verdwenen was. Ze diende klacht in bij de politie, die meteen de camerabeelden bekeek. Hierop was een man te zien die wegrende met de slotvaste fiets in zijn handen. De dief had bovendien een helblauwe pet aan.

Even later merkte een patrouille de fiets op aan een werf. Naast deze fiets stond een andere, die dezelfde dag nog gestolen was aan het ziekenhuis. De agenten deden een buurtonderzoek maar toen ze terugkwamen aan de werf bleek een van de fietsen weg te zijn. Uiteindelijk zagen ze even later een man met blauwe pet erop fietsen. Hij werd onderschept en gaf de diefstallen toe.

“Mijn vrouw is ziek en woont nog in Polen. Ik wilde de fietsen in Brussel verkopen om zo geld voor haar verzorging in het laatje te krijgen”, klonk het. Het parket linkte hem ook aan een diefstal twee weken eerder maar die ontkende hij. Uitspraak op 18 december.