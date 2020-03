Politiezone AMOW sluit 4 commissariaten: alleen kantoor in Wemmel blijft open Wim De Smet

17 maart 2020

18u30 0 Asse De politiezone AMOW (Asse-Merchtem-Opwijk-Wemmel) sluit voor onbepaalde tijd vier van de vijf commissariaten. Alleen het kantoor in Wemmel is voortaan nog open.

De kantoren sluiten vanaf morgen, woensdag de deuren. Alleen de politiepost in de Dries in Wemmel blijft 7 dagen op 7 open, elke dag van 8 tot 20 uur. De politie vraagt iedereen om alleen langs te komen in geval van een dringende klacht. Aan het onthaal wordt voorrang gegeven aan bezoekers die inwoner zijn van de gemeenten Asse, Merchtem, Opwijk en Wemmel of personen die aangifte komen doen van feiten op het grondgebied van de zone gebeurd zijn. In de andere gevallen wordt gevraagd aangifte te doen in de politiezone waar de persoon woonachtig is.

Het commissariaat is ook slechts toegankelijk voor maximum twee personen op hetzelfde moment. Alle bezoekers moeten ook twee meter afstand houden van elkaar.