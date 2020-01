Politie neemt verboden wapens in beslag bij huiszoeking in Asse WDS

09 januari 2020

16u50 1 Asse De politie heeft in een woning in Asse een stel illegale wapens, verboden wapens en illegaal toebehoren zoals een geluidsdemper aangetroffen.

De speurders kwamen de wapens op het spoor na klachten over een overtreding op de jachtwetgeving. De klacht werd ingediend door een inwoner uit Dilbeek. De man zou gezien hebben hoe iemand met een jachtgeweer op groot wild aan het jagen was in de buurt van de Bruggeveldstraat. Het jachtgebied strekt zich uit over het grondgebied van Asse, Dilbeek en Ternat.

Samen met het Agentschap Natuur en Bos (ANB) en de verschillende politiezones werd een dossier opgestart en dat leidde de speurders naar Asse. Woensdag werd een inval gedaan in een woning in Asse en werd de betrokkene verhoord. De politie vond verschillende illegale wapens in de woning. Het gaat om wapens waar de man geen geldige vergunning voor had of verboden wapens die uitgerust waren met een geluidsdemper. Alle wapens werden in beslag genomen.