Politie legt drie illegale feestjes stil en sluit nachtwinkel



Wim De Smet

27 juli 2020

15u15 3 Asse De politie van de zone AMOW (Asse-Merchtem-Opwijk-Wemmel) heeft het voorbije weekend drie illegale feestjes stilgelegd. In Wemmel werd dan weer een nachtwinkel geverbaliseerd omdat de uitbater zich niet aan het sluitingsuur hield.

De feestjes vonden plaats op verschillende plaatsen in de politiezone. Zowel in Asse-centrum, in Zellik als in Merchtem waren mensen aan het feesten zonder zich te houden aan de veiligheidsmaatregelen rond corona. De feestvierders werden verklikt door buren die zich zorgen maakten over de overlast. “Het aantal feestvierders lag telkens te hoog en iedereen stond te dicht bij elkaar”, meldt commissaris Fred Scrayen. “Bovendien droegen de bezoekers ook geen mondmaskers. De feestjes werden meteen stilgelegd en iedere geverbaliseerde mag zich aan een stevige boete verwachten.”

Daarnaast moest de politie ook een nachtwinkel in Wemmel sluiten. “De uitbater bleek niet op de hoogte van het nieuwe sluitingsuur”, vervolgt Scrayen. “Nachtwinkels moeten sinds vorige week verplicht sluiten om 22 uur.”