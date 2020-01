Politie houdt controleactie in Kobbegem: 4 bestuurders op 5 reden te snel Wim De Smet

20 januari 2020

14u20 2 Asse De politie hield vrijdag een grote controleactie in de Ganzenbos in Kobbegem, ter hoogte van het kerkhof. Van de 297 gecontroleerde wagens, reden er 255 te snel.

De actie werd ingezet tijdens de avondspits. De agenten lieten 312 bestuurders een ademtest afleggen. Twee bestuurders bliezen positief en moesten hun rijbewijs inleveren voor 6 uur.

De politie controleerde tegelijk ook op snelheid. In de Ganzenbos is een zone 30 van kracht maar dat bleek niet uit de metingen. Van de 297 gecontroleerde bestuurders reden er maar liefst 255 te snel, omgerekend zo’n 86 procent. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 102 kilometer per uur. Deze bestuurder moest, samen met nog vier andere snelheidsduivels, meteen zijn rijbewijs voor 15 dagen inleveren. Vijf andere bestuurders werden ook nog betrapt op gsm-gebruik achter het stuur.

De controle verplaatste zich nadien naar Merchtem (Peizegem) en Opwijk (Nijverseel).