Politie flitst ook in coronatijd: 233 bestuurders krijgen boete Wim De Smet

27 april 2020

10u00 0 Asse De verkeerspolitie van de zone AMOW (Asse-Merchtem-Opwijk-Wemmel) voerde vorige woensdag snelheidscontroles uit. Liefst 233 bestuurders reden te snel en krijgen een proces-verbaal opgestuurd.

De controles vonden op vier verschillende locaties plaats in de zone. In Asse werd er geflitst op de Brusselsesteenweg waar een maximum snelheid van 50 kilometer per uur van kracht is. De snelheid van 291 bestuurders werd gecontroleerd, 55 van hen reden te snel. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 83 kilometer per uur.

In de Kalkovenlaan in Merchtem werden in volle avondspits 103 bestuurders gecontroleerd op hun snelheid. Acht bestuurders reden sneller dan 50 kilometer per uur en krijgen een boete.

Het hoogste aantal controles vond plaats op de Windberg in Wemmel. De agenten checkten er de snelheid van 501 wagens en stelde vast dat er 109 te snel reden. De hoogst gemeten snelheid hier bedroeg 82 kilometer per uur.

Ook in Opwijk werd geflitst. Langs de Steenweg op Vilvoorde werden 119 bestuurders gecontroleerd en bleken 61 zich niet te houden aan de maximum toegelaten snelheid van 50 kilometer per uur.