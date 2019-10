Politie flitst 52 snelheidsovertreders WDS

21 oktober 2019

15u20 3 Asse De verkeerspolitie controleerde het voorbije weekend de snelheid op drie verschillende plaatsen in Asse. Liefst 52 bestuurders mogen zich aan een boete verwachten.

De agenten controleerden de snelheid van de wagens op de Gentsesteenweg, in de Prieelstraat en in de Bergestraat. In de Bergestraat, een bekende sluipweg waar een zone 30 van kracht is, werd de snelheid van 135 bestuurders gecontroleerd. 37 wagens reden sneller dan wat maximum is toegelaten.

In de Prieelstraat reden twaalf van de 163 bestuurders sneller dan de toegelaten 50 kilometer per uur. De hoogst gemeten snelheid hier bedroeg 68 kilometer per uur.

De agenten voerden ook flitscontroles uit langs de Gentsesteenweg, waar 225 wagens werden geflitst. Drie bestuurders reden sneller dan 70 kilometer per uur en krijgen een boete opgestuurd.