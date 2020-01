Politie flitst 469 snelheidsduivels op Pontbeek WDS

13 januari 2020

16u00 1 Asse

De verkeerspolitie voerde snelheidsmetingen uit op de Pontbeek in Zellik.

De agenten controleerden de snelheid van 1.216 bestuurders. Maar liefst 469 van hen, goed voor 38,5 procent, reed sneller dan de toegelaten maximum snelheid van 70 kilometer per uur. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 143 kilometer per uur. De Pontbeek vormt de verbinding tussen de Brusselsesteenweg en het op- en afrittencomplex in Zellik. Op deze weg gebeurden in het verleden al tientallen ongevallen. Vooral in de bocht, net voor de oprit richting E40, liep het vaak mis.