Politie controleert 953 bestuurders tijdens BOB-controle: drie mensen blazen positief Wim De Smet

10 januari 2020

16u15 0 Asse De politie hield donderdag uitgebreide drugs- en alcoholcontroles in Opwijk, Merchtem en Asse. Van de 953 gecontroleerde bestuurders hadden er uiteindelijk slechts drie te veel gedronken.

De controles gingen dondernamiddag van start in de Nieuwstraat in Opwijk. De politie controleerde hier 495 bestuurders. Twee bestuurders bliezen ‘alarm’, maar niemand testte positief. Wel werd een voertuig in beslag genomen omdat de bestuurder al acht jaar niet meer over een geldig rijbewijs beschikte. De wagen werd meteen getakeld.

Snelheidscontrole

Tegelijk werd ook de snelheid van 690 wagens gecontroleerd. 87 bestuurders reden sneller dan de toegelaten maximumsnelheid van 50 kilometer per uur. Tijdens de avondspits verhuisde de controlepost naar de Brusselsesteenweg in Merchtem waar 323 bestuurders aan een alcohol- en drugstest werden onderworpen. Eén bestuurder blies positief. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken. In Merchtem leverden vooral de snelheidscontroles opmerkelijke resultaten op. Van de 444 gecontroleerde wagens reden er 193 te snel, bijna de helft dus.

‘s Avonds verplaatsten de controles zich naar de Stationsstraat in Asse. Hier bliezen twee van de 135 bestuurders positief. Hun rijbewijs werd meteen ingetrokken. Eén voertuig werd ook meteen getakeld omdat de bestuurder zijn rijbewijs kwijt was nadat hij vorige week nog een positieve alcoholtest had afgelegd.