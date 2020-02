Politie bouwt nieuw hoofdkwartier op Asphaltco-site (en maakt daar 8,5 miljoen euro voor vrij) Wim De Smet

04 februari 2020

13u00 6 Asse De politiezone AMOW (Asse-Merchtem-Opwijk-Wemmel) start met de bouw van een nieuw hoofdkwartier op de Asphaltco-site in Asse. Het nieuwe commissariaat wordt 6.000 vierkante meter groot, verspreid over drie verdiepingen, en kost 8,5 miljoen euro.

Het nieuwe politiecommissariaat wordt twee keer zo groot als het huidige pand van AMOW langs de Steenweg op Asse. Dat is ook nodig, want momenteel sukkelt de politiezone met plaatsgebrek. Het gebouw komt naast de brandweerkazerne te liggen, op de plaats waar nu de lokalen van de muziekschool nog staan. Het politiecommissariaat maakt zo deel uit van een heus veiligheidsdorp, want naast politie en brandweer wordt er ook een nieuw gebouw rechtgetrokken voor de diensten van het parket Halle-Vilvoorde en voor het vredegerecht.

“Het nieuwe hoofdkwartier krijgt op de eerste verdieping alle eerstelijnsdiensten, zoals het onthaal”, zegt korpschef Kurt Tirez. “Daarnaast zal het gebouw ook over een uitgebreid cellencomplex beschikken. Er komen vijftien individuele cellen en een collectieve cel. Daarnaast worden ook kleinere lokaaltjes voorzien waar advocaten, in het kader van de Salduz-wet, de mensen apart kunnen spreken. De cellenvleugel gaan we gebruiken in synergie met het parket.”

In het nieuwe gebouw gaan 150 mensen aan de slag. “En het parket telt ook nog eens 150 personeelsleden”, weet Tirez. “Op die manier realiseren we hier een echt veiligheidsdorp waar alle diensten gecentraliseerd worden. Die centralisatie heeft veel voordelen. We kunnen niet alleen het cellencomplex delen, maar onze politiemensen kunnen in de toekomst tegelijk ook gebruik maken van de sporthal van de aanpalende brandweer.”

Drone-platformen op dak

Het politiehoofdkwartier beschikt ook over de allernieuwste technologische snufjes. Zo zullen geen fossiele brandstoffen worden gebruikt voor de verwarming. “We werken met de allernieuwste technieken”, luidt het. “Er komen onder meer drone-platformen op het dak. En op de eerste verdieping wordt rondom het gebouw een gaanderij aangelegd. Het is ook een heel open gebouw, het ziet er niet uit als een kazerne. Beneden wordt de ingang afgewerkt met houten panelen die tegelijk kogelwerend zijn.”

Het nieuwe politiecommissariaat moet in 2022, ten laatste 2023, operationeel zijn. Vanaf dat moment worden de andere commissariaten, onder meer in Merchtem en Mollem, gesloten. “Alleen het kantoor in Opwijk blijft operationeel. Ook in Zellik behouden we ons gebouw.”

Na de verhuis wordt het huidige commissariaat in Mollem verkocht.