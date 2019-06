Plastic bloemen houden sluikstorters weg van afvalcontainers Wim De Smet

21 juni 2019

15u10 2 Asse De aanleg van kunstgrasmatten en -bloemen rond het afvalstraatje in Zellik doet de hoeveelheid sluikafval dalen met bijna 70 procent. Dat blijkt uit metingen van het gemeentebestuur.

De gemeente Asse liet in het voorjaar een ‘containercoat’ aanleggen rond het afvalstraatje in Zellik. Het idee kwam overgewaaid uit Nederland. De containercoat bevat een kunstgrasmat en een dozijn plastic bloemetjes die het grijze afvalstraatje een beetje meer kleur geven. In Nederland bleek eerder al dat zo’n verfraaiing het aantal sluikstorters kan terugdringen. Asse betaalde 5.550 euro voor de containercoat.

Amper drie maanden later blijkt dat de plastieken bloemen wel degelijk sluikstorters weghouden. “Voordien was de afvalstraat dagelijks het doelwit van sluikstorters”, zegt Milieuschepen Peter Verbiest (N-VA). “We hebben nu zelf metingen uitgevoerd en de resultaten zijn overduidelijk. Vroeger haalden we hier gemiddeld 1 kubieke meter grof vuil per dag op. Nu is dat nog 0,32 kubieke meter. Eenzelfde resultaat zien we voor papier en karton waar het sluikafval gedaald is van 0,43 kubieke meter per dag tot 0,14. Voor grof vuil is er een daling van 69 procent, voor karton en papier een daling van 67 procent.”

Ondanks de positieve resultaten, wil het gemeentebestuur de netheid van de afvalstraatjes blijvend controleren.