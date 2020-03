Patiënten worden onderzocht in triagecentrum in OLV-ziekenhuis Asse Wim De Smet

15u00 0 Asse Aan het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis in Asse is maandag een bijkomend triagepunt geïnstalleerd waar mensen zich na doorverwijzing door een huisarts kunnen laten onderzoeken.

De pretriagepost in het ziekenhuis van Asse bevindt zich in een leegstaand deel van het gebouw. Het is een initiatief van de Huisartsenkring en het gemeentebestuur van Ternat. In een dergelijk centrum worden patiënten na doorverwijzing door hun huisarts onderzocht door een andere huisarts of pediater. Hier wordt geoordeeld of ze al dan niet moeten doorgestuurd worden naar de spoedafdeling van het ziekenhuis. “De pretriagepost werd ingericht in de voormalige afdeling psychiatrie”, meldt woordvoerder Chris Van Raemdonck van het OLV-ziekenhuis. “We hebben dat gebouw net gerenoveerd en waren klaar om het opnieuw in gebruik te nemen.”

De pretriagepost is niet bereikbaar via de hoofdingang maar wel via de slagboom aan de zijkant van het ziekenhuis. De post is elke dag open van 14 tot 18 uur.