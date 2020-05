Pater Hugo De Bauw (78) viert 50 jaar priesterschap: “Ik wil hier nog niet weg” Wim De Smet

25 mei 2020

15u00 0 Asse Hugo De Bauw (78), de dorpspastoor van Krokegem, Asse-ter-Heide en Essene, viert vandaag zijn 50-jarig jubileum als priester. Pater Hugo vierde die verjaardag met enkele vrienden en een klein aperitiefje.

De coronamaatregelen laten geen groter feestje toe, dus hield pater Hugo het bescheiden. “We gaan geen risico’s nemen in deze coronatijden”, meldt hij. “Dus houden we ons ook strikt aan de veiligheidsvoorschriften. En dat betekent dus ook: geen groot feest.”

Hugo De Bauw is afkomstig van Droeshout, een gehucht van Opwijk. Hij volgde zijn lager middelbaar bij de broeders van het Ascanusinstituut in de Nieuwstraat. Op zijn vijftiende ging hij aan de slag bij drukkerij Van Geertruyen in Asse. “Maar toen kwam er een missionaris spreken in de kerk van Droeshout”, vertelt hij. “Ik ben dan beginnen nadenken over een priesterbestaan en heb uiteindelijk de knoop doorgehakt. Ik ben ingetreden bij de missionarissen van het Heilig Hart in Walfergem waar ik mijn hoger middelbaar heb afgewerkt.”

In 1962 trad pater Hugo in het klooster in Beernem. Op 25 mei 1970 werd hij daar priester gewijd. “Na mijn priesterwijding vertrok ik voor 6 jaar naar Congo”, vertelt hij. “Zes jaar later, in 1976, keerde ik terug naar ons land om onderpastoor in Lembeek te worden. In 1978 verhuisde ik naar Krokegem waar ik sindsdien onafgebroken aan de slag ben. En ik kreeg er ook de parochies Asse-ter-Heide en Essene bij. Daar sta ik respectievelijk 33 en 27 jaar.”

Pater Hugo ging drie jaar geleden al met pensioen, maar hij kan zijn parochies en de regio niet missen. “Na zo vele jaren kan ik hier niet zomaar vertrekken. Als mijn gezondheid het echt niet meer toelaat om hier voort te doen, dan kan ik terecht in het klooster van de Missionarissen van het Heilig Hart in Borgerhout. Maar dat zie ik niet zitten. Ik wil liever hier blijven.”

