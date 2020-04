Parkeervakken in pas vernieuwde Zittert zijn 30 centimeter te smal: “Aannemer moet klus herdoen” Wim De Smet

27 april 2020

15u45 0 Asse De nieuwe parkeervakken in de pas heraangelegde wijk Zittert moeten verwijderd en opnieuw geschilderd worden. “Ze zijn te smal”, zegt schepen van Openbare Werken Rik De Baerdemaeker (CD&V).

De Zittert verbindt de Brusselsesteenweg in Walfergem met het centrum van deelgemeente Bekkerzeel. De herinrichtingswerken van de straat namen meer dan zes maanden in beslag. De aannemer begon half oktober met het opbreken van de rijweg. En vorige maand bleek de klus helemaal geklaard. “We hebben een ingrijpende herinrichting doorgevoerd voor deze straat”, meldt schepen De Baerdemaeker. “Alle nutsleidingen werden ondergronds gelegd, er werd een nieuwe riolering aangelegd en uiteraard ook een nieuw wegdek. Twee weken geleden werden de laatste details uitgevoerd en kwam er een aannemer langs om ook nieuwe wegmarkering aan te brengen.”

30 cm te smal

Groot was de verbazing toen, na het belijnen, bleek dat de parkeervakken te smal waren. “We hadden het belijningsbedrijf gevraagd om parkeervakken uit te tekenen die 1,80 meter breed zijn”, vervolgt De Baerdemaeker. “Maar dat is dus niet gebeurd. De firma maakte parkeervakken van slechts 1,50 meter breed. En dat is te smal om een grotere wagen reglementair te laten parkeren.”

De Baerdemaeker wil nu dat de belijningsfirma de smalle parkeervakken verwijdert. “De huidige belijning moet verwijderd worden en vervolgens vervangen worden door de juiste afmetingen. De gemeente gaat voor die extra kost uiteraard niet opdraaien. Deze fout moet door de aannemer worden rechtgezet.”