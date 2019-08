Oudste hopregio van Vlaanderen (H)Op Smaak gebracht tijdens nieuw pluksezoen Bart Kerckhoven

22 augustus 2019

11u48 2 Asse Het hopseizoen is in aantocht en dat wordt gevierd met een heleboel activiteiten in de oudste hopregio van Vlaanderen die zich uitstrekt van Affligem tot Kapelle-op-den-Bos.

Affligem, Asse, Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Opwijk en Aalst organiseren van 25 augustus tot 22 september fietstochten, wandelingen, bierproeverijen, hoppluksessies en bruisende dorpsfeesten onder de noemer (H)Op Smaak.

De campagne is een initiatief van Toerisme Vlaams-Brabant in samenwerking met de gemeentebesturen. Sinds de veertiende eeuw ontstond er een rijke hopcultuur”, klinkt het bij Toerisme Vlaams-Brabant. “Dankzij de vruchtbare leemgronden bloeide de hop weelderig. Men ontdekte dat bier beter bewaard kon worden door toevoeging van hop. Vandaar dat hop en bier onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Als de metershoge hopranken hun zachte hopgeur over de streek verspreidden, was de tijd rijp voor de hoppluk. Deze traditie zette ooit hele dorpen aan het werk. En net zoals toen wordt er tijdens en na de pluk vrolijk gefeest.”

De campagne start op 25 augustus met de feestelijke hoppluk in Londerzeel en wordt afgesloten op 22 september met de Hopfeesten in Opwijk. Tussendoor staat er ieder weekend iets op het programma. Zo is er op 7 september in Affligem de Hopdag en de Erembald-Kravaal Happening van Regionaal Landschap Schelde-Durme. Alle activiteiten zijn te vinden op www.toerismevlaamsbrabant.be/hop.