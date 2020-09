Oud-pastoor Piet Van Gucht (98) van Asse-ter-Heide overleden



Wim De Smet

16 september 2020

17u30 1 Asse In het woonzorgcentrum Ter Stelten in Merchtem is vorige week oud-pastoor Piet Van Gucht van Asse-ter-Heide overleden. Hij werd 98 jaar.

Piet Van Gucht werd geboren in Merchtem op 4 maart 1922. Hij werd in 1948 tot priester gewijd en werd onderpastoor in Koekelberg (van 1948 tot 1954) en Wolvertem (1954 tot 1968). Nadien werd hij dorpspastoor van Asse-ter-Heide waar hij tot zijn pensioen in 1987 aan de slag was. Piet Van Gucht genoot ook bekendheid als aanhanger van Cardijn en als proost van de KAJ.

Opmerkelijk: pastoor Piet had destijds in Wolvertem nog de jonge Jo Vally als misdienaar. De Vlaamse zanger bleef hem altijd erkentelijk want bij de viering van zijn zestigjarig priesterschap, in 2008, kwam Vally in de kerk een liedje zingen.

Door de coronacrisis heeft de uitvaart van Piet Van Gucht in beperkte kring plaats.