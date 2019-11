Oppositie wil voetpaden in Frans Jacobslaan hersteld zien: “Een inwoner raakte al gewond door zware val” WDS

04 november 2019

14u00 1 Asse Oppositieraadslid Gilbert Verdoodt (Zellik-Relegem-Volk) wil dat het gemeentebestuur de wegverzakkingen in de Frans Jacobslaan aanpakt. Een inwoner van de straat raakte al gewond aan de schouder na een zware val.

De problemen in de Frans Jacobslaan in Zellik situeren zich vooral op de voetpaden. “Ter hoogte van het kruispunt met de Gillardlaan is de stoep ingezakt door een klein waterlek”, weet Gilbert Verdoodt. “Maar er zijn nog veel meer problemen. De wortels van de bomen, die op het voetpad werden ingeplant, duwen de klinkers omhoog waardoor het gevaarlijk wandelen is. Een inwoner liep al een schouderletsel op, iemand anders een serieuze schaafwonde. Ik hou ook van groen maar ik denk dat het beter is om enkele oude bomen toch te rooien. Er kunnen dan nieuwe bomen worden aangeplant met wortels die naar beneden groeien.”

“De boomwortels duwen niet alleen de klinkers omhoog maar veroorzaken ook diepe plassen in het voetpad”, vervolgt Gilbert Verdoodt. “De muur en de ingangstrap aan de woning met huisnummer 30 is al zwaar gescheurd. Soms kruipen de wortels ook gewoon onder de scheidingsmuren van de woningen.”

Schepen van Openbare Werken Rik De Baerdemaeker (CD&V) begrijpt de kritiek van Verdoodt. “Het is inderdaad noodzakelijk dat we ingrijpen in de Frans Jacobslaan”, zegt hij. “We hebben een lijst opgesteld met straten die dringend moeten vernieuwd en hersteld worden. Deze straat hoort daar zeker mee in opgenomen te worden.”

