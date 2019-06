Oppositie wil niet dat brug over E40 wordt afgesloten WDS

12 juni 2019

15u55 0 Asse Oppositiepartij Zellik-Relegem wil niet dat de autosnelwegbrug aan het Texaco tankstation in Groot-Bijgaarden, vlakbij de grens met Asse, afgesloten wordt. De gemeentebesturen van Asse en Dilbeek pleitten bij het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) om geen doorgaand verkeer op de brug meer toe te laten.

Zowel Asse als Dilbeek willen dat de Texaco-site en de brug niet langer als op- en afrit van de E40 worden gebruikt. De brug vormt de verbindingen tussen de twee autosnelwegparkings die langs beide richtingen van de E40 liggen maar automobilisten kunnen via de Texaco-afrit ook makkelijk de dorpscentra van Groot-Bijgaarden en Zellik bereiken. Om dat sluipverkeer tegen te gaan, werd aan AWV gevraagd om de brug af te sluiten. Alleen de automobilisten die van de ene snelwegparking naar de andere willen rijden, zouden nog over de brug mogen rijden.

Oppositiepartij Zellik-Relegem vindt het voorstel maar niets. “De brug tussen de Louis De Bondtstraat in Zellik en de Isidoor Van Beverenstraat in Groot-Bijgaarden is historisch altijd de belangrijkste verbindingsweg geweest tussen Zellik en Groot-Bijgaarden”, zegt raadslid Erik Beunckens. “Onze gemeenten verbroederen wel met buitenlandse dorpen maar de toegang tussen twee dorpen die van oudsher een grote sociale cohesie hebben wil men dan weer afsluiten.”

Volgens Beunckens werd de brug in 1956 gebouwd, het jaar dat de E40 in gebruik werd genomen. “De autosnelwegparkings werden pas aangelegd in de jaren ’70. De toen nog autonome gemeente Zellik kreeg van de hogere overheid toen ook een toegangsrecht tot de E40. En dat is tot vandaag nooit herroepen.”

Volgens de oppositiepartij moet eerst het sluipverkeer in deelgemeente Relegem worden aangepakt. “Want daar is sluipverkeer een reëel probleem”, meent Beunckens. “Als de brug wordt afgesloten zal het verkeer allemaal door Zellik-centrum en door Groot-Bijgaarden-centrum moeten rijden. Het afsluiten getuigt van een compleet gebrek aan inzicht op de problematiek van het sluipverkeer in Zellik. Meer zelfs, er worden nieuwe mobiliteitsproblemen mee gecreëerd.”

De partij gaat op de komende gemeenteraad een extra agendapunt toevoegen om een mogelijke sluiting alsnog te voorkomen.