Oppositie wil maatregelen die coronacrisis compenseren Wim De Smet

02 april 2020

14u15 2 Asse Oppositiepartij Anders stelt een reeks maatregelen voor die de coronacrisis moeten compenseren. Zo pleit de partij onder meer voor een compensatieregeling voor verenigingen die hun activiteiten of evenementen moesten afblazen.

De uitzonderlijke maatregelen worden op de agenda van de eerstvolgende (digitale) gemeenteraad behandeld. De oppositiepartij wil tijdelijk uitstel van betaling, vermindering of vrijstelling van sommige lokale belastingen voor werknemers, middenstanders en kmo’s. Daarnaast wordt ook gepleit voor een extra editie van het gemeentelijk magazine As(se)tablieft waarin lokale ondernemers promotie kunnen voeren. Ook een lokale hinderpremie voor bedrijven die verplicht dicht moesten, is een van de voorstellen. “Onze gemeente wordt al getroffen door een aanzienlijke leegstand”, luidt het in een persbericht. “De toekenning van een lokale hinderpremie zal onze middenstanders echt wel ondersteunen.”

Daarnaast wordt nog een blik andere voorstellen geopend, zoals een winkel- of horecabon voor elke inwoner en het organiseren van een event om de middenstand te ‘reboosten’.

“Sinds het afkondigen van de coronamaatregelen, waren wij ervan overtuigd dat de gemeente onze burgers, middenstanders en bedrijven snel ter hulp zou schieten op financieel vlak”, luidt het bij Anders. “Vooral ook omdat de bestuursmeerderheid vorig jaar een enorme belastingverhoging heeft doorgevoerd. Weerom moeten we vaststellen dat de bestuursmeerderheid achterloopt op de feiten, en uitblinkt in dralen”, klinkt het scherp.