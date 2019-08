Opnieuw extra verkeershinder in Asse: Koensborre en deel van Nieuwstraat (N285) gaan dicht voor renovatie riolering Wim De Smet

18 augustus 2019

11u20 0 Asse Het Koensborreplein en een deel van de Nieuwstraat worden vanaf morgen (maandag) afgesloten voor herstellingen aan de riolering. De werkzaamheden starten maandag en duren tot 31 augustus.

Watermaatschappij Farys gaat het bestaande rioleringsstelsel onderzoeken met een camera. De riolering en de waterleidingen in de buurt van de Koensborre en de Nieuwstraat vertonen al langer gebreken. Er gaat geen maand voorbij zonder problemen waardoor de rijweg steevast moet worden afgesloten. “We zitten daar met een probleem”, erkent schepen van Openbare Werken Rik De Baerdemaeker (CD&V). “Om eindelijk eens duidelijk te weten wat er ondergronds fout loopt, gaat een gespecialiseerd bedrijf nu met een camera de leidingen onderzoeken. We vrezen dat de oude ondergrondse leidingen op sommige plaatsen aan het afbrokkelen zijn.”

De werken aan het Koensborreplein oogsten wel kritiek. Amper twee jaar geleden werden het plein volledig heraangelegd. “Ik weet niet precies of de rioleringen toen onderzocht werden op gebreken”, zegt De Baerdemaeker. “Alleszins, de rioleringen van de Nieuwstraat geven uit op de Koensborre. We moeten hier eindelijk een definitieve oplossing vinden.”

Broekeweg

De onderhoudswerken werden toevertrouwd aan Groep Smet uit Dessel en worden uitgevoerd in verschillende fases. Vanaf maandag 19 augustus tot 31 augustus wordt de Koensborre en het bijhorende plein afgesloten tussen de Nieuwstraat en de Broekeweg. In deze zone wordt dan een parkeerverbod ingesteld.

Vanaf maandag tot en met vrijdag 23 augustus wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd in de Nieuwstraat, tussen het kruispunt met de N9 en de Bloklaan. Het verkeer dat van Ternat komt wordt omgeleid via het Muurveld, de Boekfos en de N9. In deze week wordt de Nieuwstraat gedurende één dag ook volledig afgesloten. De precieze datum is afhankelijk van de weersomstandigheden, vermoedelijk op woensdag 21 of donderdag 22 augustus. Tijdens deze onderbreking wordt een omleiding voorzien via de N9, de Boekfos en de Bloklaan. De handelaars in Nieuwstraat blijven bereikbaar.