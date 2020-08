Opnieuw brandstichting in sporthal Molenbos Tom Vierendeels

27 augustus 2020

21u53 1 Asse In de leegstaande sporthal Molenbos in Zellik is donderdagavond opnieuw brand gesticht. Opnieuw woedde het vuur in de kelder. De brandweer, die massaal ter plaatse kwam, had de vlammen snel onder controle.

De hulpdiensten werden kort voor 21 uur opgeroepen voor een brand in de leegstaande sporthal. Bij aankomst bleek een hoop afval in de kelder in brand te staan. De brandweermannen van de zone Vlaams-Brabant West en de Brusselse brandweer hadden het vuur snel onder controle. Nadien werd het volledige gebouw nog gecontroleerd en geventileerd.

Eind juli werd er ook al brand gesticht in de kelderverdieping. Ook toen ging het vuur gepaard met hevige rookontwikkeling. Er zou toen sprake geweest zijn van drie daders. Ook nu onderzoekt de politie de omstandigheden. Nieuws van de eerste brandstichting is er niet. De sporthal staat al enkele jaren leeg en wacht op de afbraak.