Opgedoekt PWA schenkt cheques aan Heierveld, Ter Linde en Groep Intro WDS

13 september 2019

Het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA) van Asse werd zopas opgedoekt maar de resterende middelen werden zopas verdeeld aan drie goede doelen. Het PWA schenkt 2.281 euro aan Ter Linde in Asse, een huis voor mensen met een verstandelijke beperking. Hoeve Heierveld kreeg een cheque van 7.500 euro. Heierveld is een project van vzw De Rotonde en het MPC Sint-Fransiscus waar mensen met een beperking worden tewerkgesteld. Tenslotte werd ook aan de Groep Intro gedacht. Het PWA schenkt 6.000 euro aan Groep Intro voor haar fietspunt en de bijkomende investeringen die ze plannen in een bakfiets.